MOF’da kadın başkan dönemi

MERSİN, () – MERSİN Olba Fotoğraf Derneği (MOF) Başkanlığı’na son dönemde uluslararası alanda aldığı başarılı ödüllerle adından söz ettiren Evren Law, seçildi.

MOF’un kurulu dernek lokalinde yapıldı. Mevcut Başkan Hulki Muradi’nin aday olmadığı seçime tek liste halinde gidildi. Yapılan seçimde Evren Law, başkan olurken Başkan Yardımcılığına Süleyman Uçan, sekreterliğe Murat Korkmaz, saymanlığa Sefa Demir üyeliğe ise Eyyup Karakaya seçildi.

1980 yılından bu yana kentteki fotoğraf dernekleri başkanlığa ilk kez bir kadının seçilmesi dikkat çekerken MOF Başkanı Evren Law, seçim sonrası yaptığı konuşmada Hulki Muradi başkanlığındaki eski yönetimi ve üyelere çalışmalarından dolayı yeni teşekkür ederek, "Derneğimizi güzel projeler ışığında yaşatma, geliştirme, güçlendirme, sürekliliğini devam ettirme, ulusal ve uluslararası başarılarını arttırma gayesi doğrultusunda, yönetimimiz ve üyelerimizin destekleri ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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