Modern şehirleşmenin temelleri Duacı'da atıldı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin kültürel ve sosyal anlamda modern şehirleşmeye örnek olacak Duacı Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli, törenle atıldı.

Kepez'de köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinden biri olan Duacı Mahallesi yeni bir şehircilik hizmeti ile tanışıyor. Kepez Belediyesi, Gaziler Mahallesi'nden sonra şimdi de Duacı Mahallesi'nde Sosyal Yaşam Merkezi'nin temellerini attı. Sosyal hayatı canlandırmaya ve modern şehirleşmeye örnek olacak Duacı Sosyal Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine Kaymakam Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Muhtarlar Dernek Başkanı Nazif Alp, Duacı Mahalle Muhtarı Gül Dursun, muhtarlar, meclis üyeleri, ilçe teşkilatı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Duacı Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılış konuşmasını Duacı Mahalle Muhtarı Gül Dursun yaptı. Muhtar Dursun, “Duacı'nın yıllardır beklediği ve ihtiyacını karşılayacak bu projenin hayata geçirilmesinde, siyasi kimliğini öne çıkarmadan, gerçekten halkı dinleyerek, rekor başarı gösteren ve bizlere verdiği sözleri yerine getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür ederiz" dedi.

TÜTÜNCÜ: YENİ ESERLER MUTLULUK VERİYOR

Başkan Hakan Tütüncü de vatandaşların eğitim, sağlık, spor, kültür, sanat ve sosyal etkinlik gibi farklı alanlardaki birçok ihtiyacını karşılayacak tesisin temelini atmaktan çok mutlu olduklarını söyledi. “Biz yeni eserlerin temelini attığımız zaman çok mutlu oluyoruz" diyen Başkan Tütüncü, Duacı'ya spor komleksi armağan ettiklerini de belirterek, “Bu köyün çocukları toprak zemin üzerinde, kurumuş toprakta değil, modern tesislerde spor yapacak. Modern dünyadaki gibi sentetik çim üzerinde futbol oynayacaklar" diye konuştu.

SOSYAL YAŞAM MERKEZİ'NDE NELER VAR?

Duacı Sosyal Yaşam Merkezi, 1863 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Tesiste binanın kullanım alanı ise 530 metrekare. Tesiste etkinliklerin yapılabileceği 192 metrekare çok amaçlı salon, gelin odası, mutfak hazırlık bölümü yer alıyor. Aile Sağlık Merkezi'nde ise 3 adet aile hekimi, laboratuvar, pansuman ve enjeksiyon birimi, eğitim birimlerinde 2 adet meslek edindirme dersliği yer alırken, belediye hizmet birimi ve belediye tahsilat veznesi de yaşam merkezinde vatandaşlara hizmet verecek.

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