Modern laboratuar düzenlenen törenle hizmete açıldı

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi’nde yapımı tamamlanan Yapı Malzeme Laboratuvarı gerçekleştirilen bir törenle hizmete açıldı. Törende konuşan BUÜ Rektörü Yusuf Ulcay, üniversitenin geliştirilmesi adına çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, ‘’Burada yapılan çalışmaların raflarda kalmaması, ilgili sektörlerde karşılık bulması için çabalıyoruz’’ dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü için yapılan İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemeleri Laboratuvarı tamamlandı. Hayırsever iş insanı Muzaffer Rızvanoğlu tarafından yapımı üstlenilen blaboratuvar, gerçekleştirilen törenle hizmete alındı. Açılışta konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversitenin ilerlemesi ve sürekli kendini geliştirmesi için çabaladıklarını ifade ederek, “Biz üniversitemizde 3. Nesil Üniversite modelini uygulamaya çalışıyoruz. Burada yapılan çalışmaların raflarda kalmaması, ilgili sektörlerde karşılık bulması için çabalıyoruz. Biz tüm fakültelerimizi ve bölümlerimizi eşit derecede önemli görüyoruz ve gelişmeleri için uğraş veriyoruz. Eğitim ve araştırma bizim işimizin bir parçasıdır. Üniversitede olması gereken budur. Üniversite araştırma yapar. Akademisyen olarak bu çalışmaların yanı sıra, sektör temsilcileriyle birlikte çalışmalıyız. Eğitim, araştırma ve sektörlerle çalışmayı başaran üniversite 3. Nesil Üniversitedir. Bizler de bu seviyeye gelebilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Araştırma altyapısı da laboratuvar sayımızı arttırmaktan geçiyor. Bizler de bu yapımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün açacağımız laboratuvar da buna en güzel örnektir” ifadelerini kullandı.

‘HİÇ BU KADAR MUTLU OLMAMIŞTIM’

Hayırsever işadamı Muzaffer Rızvanoğlu da, böylesine faydalı bir laboratuvarın yapılmasına katkıda bulunduğu için kendisini çok gururlu hissettiğini belirtip, “Ben bu işi yaptığım için çok mutlu oldum. Hayatım boyunca harcadığım paralar içerisinde bu kadar mutluluk duyduğum başka bir iş olmadı. Herkesin bu duyguyu yaşamasını istiyorum. Diğer işadamlarını ve hayırseverleri de böyle bir projeye ön ayak olmaları konusunda göreve davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İnşaat Mühendisliği Bilgisayar Laboratuvarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

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