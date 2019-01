Modacılar ve tasarımcılar IF Wedding Fashion İzmir'de buluşacak

İZMİR'de 22 Ocak Salı günü kapılarını açacak olan IF Wedding Fashion İzmir - 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, ünlü tasarımcılar ve modacıları özel olarak oluşturulacak 'Designers Area'da (Tasarımcılar Alanı) profesyonellerle bir araya getirecek. Modacılar ile tasarımcılar; fuara özel hazırladıkları gelinlik, damatlık ve abiyelerini bu özel alanda sunma fırsatı bulacak.

Düzenlenmeye başladığı günden bu yana gelinlik, damatlık ve abiye giyimde modaya yön vermeyi hedefleyen, kapladığı alan olarak sektöründe Avrupa'nın en büyüğü IF Wedding Fashion İzmir - 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda heyecan başladı. 22 Ocak Salı günü tüm dünyaya kapılarını açmaya hazırlanan IF Wedding Fashion İzmir; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek. Dünyaca ünlü pop şarkıcılarının podyumda performans sergileyeceği, ünlü mankenlerinin en yeni gelinlik, damatlık ve abiyeleri sunacağı IF Wedding Fashion İzmir'in, yapılacak birebir görüşmelerle de ekonomiye yılın başından büyük katkılar vermesi hedefleniyor. fuarizmir'de 4 gün sürecek moda buluşması, 11 defilenin yanında modacıları ve tasarımcıları da ağırlayacak.

TASARIMCILAR PROFESYONELLERLE BULUŞACAK

Sektörün Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) onaylı tek fuarı olan IF Wedding Fashion İzmir'de bu yıl 'Designers Area' (Tasarımcılar Alanı) oluşturulacak. Geçmiş yıllarda Trend Alanı olarak hazırlanan ve sektör profesyonellerinden tam not alan özel bölüm, bu yıl da önemli isimleri ağırlayacak. Erol Albayrak, Esin Özyiğit, Özlem Erkan, Yiğit Eryendi, Murat Acar, Burak Çiçek, Mustafa Güngör, Sinem Mardi, Zeynep Olgun, Nazlı Terzioğlu ve Gökçe Nur Özbek Designers Area'da yerini alacak. Ayrıca Designers Area'da Hermanas, Alisse Nuera, Madam Tuu ve Nova Bella firmaları da bulunacak.

SÖYLEŞİ VE ATÖLYELER OLACAK

IF Wedding Fashion İzmir kapsamında birçok etkinlik de gerçekleşecek. Tasarımcı Platformu'nda Atölye İzmir ve Üçel Tasarım Atölyesi'ndeki genç tasarımcılar gelinlik ile abiye üzerinde çalışmalar yapacak. Genç yetenekler, 22 - 25 Ocak tarihleri arasında B Holü Fuaye Alanı'nda tasarım ve üretim gerçekleştirecek. Fuarda söyleşiler de dikkat çekecek. 'Tasarım Yarışmalarının Markalaşma Sürecindeki Etkileri', 'İzmir'de ve Türkiye'de Hazır Giyim' ve 'Uygulamalı Make-up Söyleşisi' moda tutkunlarına hitap edecek.

11 DEFİLE YER ALACAK

Fuar boyunca 11 defile gerçekleşecek. Profesyonellerin gözüne hitap etmesinin yanında 2019 ve 2020 modasının büyülü podyumda yerini alacağı IF Wedding Fashion İzmir'de; ilk gün 10. Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması'nın defilesi de yapılacak. Aynı gün ve sonrasında da defileler sürecek.

İZMİR, ()

