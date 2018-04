Moda ve tekstil sektörü fuarizmir’de buluşacak

İZFAŞ, 24 ile 28 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği üç fuarla ayakkabı, deri ve tekstil sektörünü fuarizmir’de bir araya getirecek. Bu yıl 43. kez düzenlenecek Shoexpo – İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’yla aynı tarihlerde ilk kez gerçekleştirilecek olan Leather & More ve Fashion Prime fuarlarıyla önemli bir boşluk daha doldurulacak.

Düzenlediği fuarlarla kent ekonomisi ve ilgili sektörlere katkılar sağlayan İZFAŞ, bu yıl ilk kez düzenleyeceği Leather & More ve Fashion Prime fuarlarıyla bir boşluğu dolduracak. Bu yıl 43’üncüsü yapılacak Shoexpo – İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ise gelecek sezon modellerini vitrinlerden önce fuarizmir’e taşıyacak. Ayakkabı ve çanta sektöründeki yenilikleri, tasarımları, modelleri görme olanağı sunan Shoexpo’da, 24 -27 Nisan tarihleri arasında yerli ve yabancı satın alımcılar üreticilerle bir araya gelecek. Her yıl büyüyerek yoluna devam eden fuar, bu kez A holünde gerçekleşecek. Kadın, erkek ile çocuk ayakkabıları ve çantaların sergileneceği Shoexpo, holün girişlerinin bulunduğu bölümde yer alacak. Ayakkabı ile çanta hammaddelerinin başında gelen deri sektörünün bir araya geldiği Leather & More – 1. Deri ve Deri Giyim Fuarı ise restoran bölümünün yer aldığı orta alanın hemen sonrasında Shoexpo’yla aynı tarihlerde gerçekleştirilecek.

SHOEXPO İLE BÜTÜNLEŞECEK

Bu yıl 24 – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan 43. Shoexpo – İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile birlikte düzenlenecek Leather & More – 1. Deri ve Deri Giyim Fuarı İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilecek. Leather & More – 1. Deri ve Deri Giyim Fuarı, deri sektörünü fuarizmir’de buluşturacak. Fuarla birlikte dört gün boyunca deri ve deri giyim markaları, perakendeciler, toptancılar ve tasarım firmalarının, önde gelen yerli ve yabancı deri ve deri giyim üreticileri ile bir araya gelmesi sağlanacak. Fuarda deri konfeksiyon, deri aksesuar ve tabak deri bulunacak. Böylelikle suni derinin aksine gerçek deri kullanımında artış yaşanması bekleniyor. Shoexpo ile bir bütün olacak Leather & More, sektördeki yenilikleri, sezon modasını bir arada görme fırsatı sunacak. Ayakkabı üreticileri, erkek ve kadın ayakkabılarında ilk sıralarda yer alan derinin son sektör gelişmelerini takip etme, ikili görüşmeler yapma ve ticari ilişkiler kurabilme şansı yakalayacak.

Türkiye’nin deri üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını gerçekleştiren İzmir’de fuar döneminde Hosted Buyer alanında, yurtdışından gelecek satın alımcılarla katılımcıların görüşmeler ve anlaşmalar gerçekleştirmesi hedefleniyor. Fuarlar sadece profesyonel ziyaretçiye açık olacak.

TEKSTİLİN BULUŞMA NOKTASI

Ayakkabı, çanta ve deri sektörünün yanında, tekstil sektörü de fuarizmir’de ilk kez düzenlenecek Fashion Prime – Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı’nda bir araya gelecek. Konfeksiyon Yan Sanayiciler Derneği (KYSD), Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği ve Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İşadamları Derneği’nin desteği ile 26 Nisan Perşembe günü başlayacak Fashion Prime, 28 Nisan Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Moda ve konfeksiyon sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten, ticaretini yapan tedarikçileri bir araya getirmeyi amaçlayan Fashion Prime, B Holü’nde düzenlenecek. Ortadoğu, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa’dan gelecek satın almacılar, fuar döneminde tedarikçilerle bir araya gelmesi ve önemli ticari bağlantılar kurulması hedefleniyor. Fashion Prime’da etiket, lastik, fermuar, düğme, vatka gibi konfeksiyon yan sanayi ürünleri, gelinlik kumaşı, abiye kumaşı, ev kumaşları gibi kumaş türleri, konfeksiyon makineleri, birçok iplik çeşidi sergilenecek. Üç gün sürecek fuar, sadece profesyonel ziyaretçiye açık olacak.

