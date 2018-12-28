Moda Tasarım öğrencileri kıyafetlerini modellik yaparak sundu

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileri, koleksiyonlarının yer aldığı 'Defile 19'u sundu. Öğrencilerin modellik yaptığı defile çok beğenildi.

Moda Tasarım ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin koleksiyonlarının yer aldığı defile, izleyenlerden tam not aldı. Profesyonelleri aratmayan öğrenci modeller, defilenin finalinde uzun süre alkışlandı. Defile öncesi konuklara defile ile ilgili bilgi veren Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Bulgun Yazgan, farklı temalar ve ilham kaynaklarından yola çıkıldığını, öncelikle, 4. sınıf moda tasarım öğrencileri tarafından hazırlanan koleksiyonlarda 1919 yılında Weimar/Almanya'da kurulan BAUHAUS Okulu'nun önemli alışmalarından ilham alındığını söyledi. Yazgan, “Koleksiyonda 'Form fonksiyonu izler' öğretisi ve GESTALT ilkelerinin sanat ve çeşitli tasarım alanlarında birleşmesi, böylelikle ortaya çıkan Bauhaus hareketinin günümüze kadar uzanan tarihi yansıtıldı. Öte yandan, Kostüm Tasarım dersini alan öğrencilerin koleksiyonları, Christopher Isherwood'un romanı 'Hoşça Kal Berlin'den esinlenilerek yaratılan ünlü kabare müzikali çerçevesinde oluşturuldu. 'Memento Moda: Duygusal Tasarım' projesinde ise, 3. sınıf moda tasarım öğrencileri tarafından çocukluk ve ilk gençlik anılarını çağrıştıran bir anı objeden -memento- yola çıkılarak kavramsal tasarımlar geliştirildi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

FOTOĞRAF