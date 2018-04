Moda endüstrisi İzmir'de buluşacak

İZFAŞ tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Fashion Prime - Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, Türkiye'de moda dünyasının kumaştan düğmeye, konfeksiyon makinalarından etiketlere tüm ihtiyaçlarının aynı anda sergileneceği bir fuar olacak.

Düzenlediği fuarlarla İzmir'i bir ticaret merkezine dönüştüren İZFAŞ, bu kez tekstil sektörünün merakla beklediği bir fuara ev sahipliği yapacak. Bu yıl ilk kez gerçekleşecek Fashion Prime - Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı tekstil sektörünün ürettiği ve kullandığı tüm ürünleri bünyesinde sergileyecek. İzmir ve Türkiye'ye tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yan sanayi sektöründe yeni bir soluk ve heyecan getirmesi beklenen fuar, 26-28 Nisan tarihlerinde tüm sektör temsilcilerini 'fuarizmir'de bir araya getirecek. Konfeksiyon makinelerinden yan sanayiye, kumaşlardan vitrin malzemeleri, etiket gibi diğer hizmet sağlayıcılarına kadar tekstil sektörünün tüm ihtiyaçlarını aynı anda bünyesinde bulunduran Fashion Prime, Türkiye'nin bu alanda ürün çeşitliliği en geniş fuarı olacak.

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek olmasına rağmen üretici ve tedarikçilerin merakla beklediği fuar, 103 katılımcıyla fuarcılık tarihine ilk adımı atacak. Moda ve konfeksiyon sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri üreten ve ticaretini yapan tedarikçileri bir araya getirmeyi amaçlayan Fashion Prime, fuarizmir B Holü'nde düzenlenecek.

Ziyaretçi profilini üretici, alıcı, tasarımcı, dış ticaret firmaları ile sektörel temsilcilerin oluşturduğu fuarda ayrıca Hosted Buyer programı yer alacak. İZFAŞ tarafından oluşturulan, alım heyetleri ile satıcıları biraraya getirecek program, fuarın ticaret hacmini ve kalitesini artıracak. Ortadoğu, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa'dan gelen profesyonel ziyaretçiler ile katılımcıları hedef ürün gruplarına göre bir araya getiren ticari görüşmeler, hem İzmir hem de Türkiye ekonomisine güç kazandıracak.

ÖZPEHLİVAN: "YAN SANAYİ İHRACATIN GİZLİ KAHRAMANI"

Konfeksiyon yan sanayinin ülke ihracatındaki önemini vurgulayan Konfeksiyon ve Yan Sanayicileri Derneği (KYSD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Özpehlivan, "Endüstrimiz, hazır giyim sektörünün olmazsa olmazıdır. Bizler, dünyanın en prestijli fuarlarında stantlar açan, ürünleri küresel ölçekte büyük ilgi gören bir sektörün mensuplarıyız. Fazla ön planda yer almasak da ülkemizin hazır giyim ihracatındaki emeğimiz göz ardı edilemeyecek büyüklüktedir. Bunu anlamak için bir elbiseyi, askı, astar, dar dokuma, düğme, etiket, fermuar, tela, kapitone gibi ürünlerden bağımsız düşünmek yeterlidir. Bu noktada konfeksiyon yan sanayi, ihracatımızın gizli kahramanıdır" dedi.

Endüstrilerinin bu fuar ile hak ettiği değere kavuşacağına inandığını belirten Özpehlivan, "Doğru ve iyi niyetle yapılan her projenin başarılı olacağını düşünüyorum. İlk kez gerçekleşecek bu fuara sektörümüz yoğun ilgi gösterdi. Gerek katılım gerekse de ziyaretçi yönünden sektöre yakışır bir fuar gerçekleşeceğini düşünüyorum. Umarım sürdürülebilir bir çalışmayı hep birlikte hayata geçiririz. Emeği geçen herkesi kutluyor ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DOĞAN "GELİNLİK FUARI DA BÖYLE BAŞLAMIŞTI"

Almanya, İtalya, Yunanistan, Danimarka, Hollanda ve Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, Amerika ve Ortadoğu'ya ihracat yapıldığını dile getiren Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği (MTK) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan, "Tekstil sektörü bilindiği üzere Türkiye'de lokomotif sektörlerinin başında yer alır. Katma değeri yüksek üretilen ürünler kalite ve çeşitlilik acısından da oldukça rağbet görüyor. Sektörümüz ihracat olarak otomotiv sektöründen sonra gelerek 17 milyar dolar civarındaki ihracat rakamlarıyla ikinci sırada olması bizler için sevindirici" diye konuştu. Fuarın hem İzmir hem de sektör için faydalı olacağını belirten Doğan, "Yıllar evvel gelinlik fuarı da aynen böyle başlamıştı, görüldüğü üzere şimdi dünya çapında bir fuar oldu. Umarım Fashion Prime Fuarı da çabalarımız ve katkılarımızla büyüyüp IF Wedding Fuarı kapasitesine ulaşacak. Başlangıçlar her zaman önemlidir. Doğru yerde ve doğru bir fuar yaptığımıza inanıyoruz. Hedefimiz İzmir'i ve Türkiye'yi her alanda cazibe merkezi konumuna getirmek" dedi.

DÜNYA VİTRİNLERİNDE TÜRK KALİTESİ

Sektörün giderek güçlendiğini vurgulayan Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Avcı ise, "Son 10 yılda Türkiye'de tekstil kalite anlamında dünyadaki en iyi mağaza ve vitrinlerde yerini aldı. Çünkü artık müşterilerinin talepleri doğrultusunda ürünlerini en iyi şekilde sunabiliyor. Fashion Prime Fuarı'yla tüm Avrupa ve dünya, tıpkı If Wedding'te olduğu gibi kalitemizi daha yakından inceleme şansı elde edecek. Başta İzmir olmak üzere tüm sektör bu fuardan beslenecek" dedi

