Mobilyacıya silahlı saldırı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da mobilya mağazası sahibi İsmail Genç (49), işyerine gelen motosikletli iki kişi tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı'nda bulunan mobilya mağazasında meydana geldi. İsmail Genç'in iş yerine gelen motosikletli iki kişi, tabancayla 6 el ateş etti. Genç, sol bacağı diz altından tek kurşunla yaralandı. Kan içinde kalan Genç çağrılan ambulansla özel bir hastaneye götürülürken, olay sonrası kaçan iki saldırgan polis tarafından aranmaya başlandı.

Genç'in hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.