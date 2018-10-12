‘Mobil Başkan’ ekibinin ulaştığı yaşlı ve hasta kadına yardım eli

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () – BURSA’nın Karacabey ilçesinde belediye tarafından oluşturulan ‘Mobil Başkan’ ekibi, mahalle ziyaretleri sırasında bakıma ve tedaviye muhtaç Saime Yılmazlar’a (69) ulaştı. Belediye Başkanı Ali Özkan’ın da ziyaret ettiği alzheimer hastası yaşlı kadının acil ve düzenli tedavisi için ekipler seferber oldu.

İlçe halkına ulaşmak için evleri dolaşan ‘Mobil Başkan’ ekibi, Bakırköy Mahallesi’nde eşi Mustafa Yılmazlar’la birlikte yaşayan ve 4 yıldır alzheimer hastası olarak yaşamını sürdüren Saime Yılmazlar’a rastladı. Zor şartlarda yaşamını sürdüren ve bakıma muhtaç olduğu görülen 4 çocuk annesi Yılmazlar’a hemen müdahale edildi. İlk olarak Karacabey Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi'ne kaldırılan Yılmazlar’ın, dha sonra Huzurevi’ne yerleştirileceği öğrenildi.

Yaşlı kadını evinde ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Mobil ekiplerimiz bütün mahallerimizi gezerek vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyorlar. Bugün de bakıma muhtaç yaşlı teyzemizi mobil ekiplerimiz görmüşler ve bize haber verdiler. Biz de İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Volkan Çiğdem’le birlikte teyzemizi yerinde gördük. Gerekli muayenesi sağlık ekibi tarafından yapıldı, bakıma muhtaç olduğu belirlendi. Kendisi önce Karacabey Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi'ne kaldırılacak, daha sonra da huzurevine yerleştirilecek. Teyzemiz bundan sonra daha sağlıklı bir ortamda hayatını devam ettirecek” ifadelerini kullandı.