Mobil anaokulu yollara düştü

ANKARA, () – MAMAK Belediyesi’nin gezici eğitim otobüsü yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte hizmet vermeye başladı.

Bu yıl Mamak’ta 10 mahallede uygulanacak gezici eğitim otobüsünde eğitimler başladı. Minikler kalem tutma, kaynaşma, oyun saati, hikaye saati, yemek saati gibi uygulamalarla dolu dolu bir gün geçiriyor. Eğitimler haftada 5 gün sabah saat 09.00-11.00 ve 13.00-15.00 saatlerinde gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl 300 öğrencinin faydalandığı mobil anaokulundan bu yıl da 300 civarı öğrencinin faydalanması hedefleniyor. Eğitim otobüsüne kayıtlar için son başvuru tarihi ise, 21 Ekim 2018.

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