MMO Türk Müziği Korosu'ndan konser

ANTALYA, () - MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi Türk Müziği Korosu, 'Gül ve Bülbül' temalı konseriyle seyirciyle buluştu.

Muratpaşa Belediyesi konser Salonu'ndaki konserde, koroyu şef Jülide Akdeniz yönetti. Özhan Güven'in sunumuyla sahneye çıkan MMO Türk Müziği Korosu, konserin ilk bölümde 'Gül ve Bülbül' temalı şarkıları seslendirirken, ikinci bölümde sultanı yegah eserlerle dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Konser öncesinde konuşan MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, "Kültür Sanat komisyonumuzun yoğun çabaları ve koromuzun özverili çalışmaları sayesinde yeni bir yıl da yeni bir konser ile yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıl koromuz 3 önemli konsere imza attı. Yeni yıl ve yaza merhaba konserlerimizin yanı sıra 10 Kasım Atatürk'ü Anma haftasında Atamızın sevdiği şarkıları seslendirdiler. Düzenlemiş oldukları bu konserler ve bizlere verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Hamamcıoğlu, konuşmasını, Atatürk'ün, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözüyle noktaladı.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde, Sana Gül Gonca Diyorlar, Senden Bilirim Yok Bana Bir Faide Ey Gül, Feryad Ediyor Bir Gül İçin Bülbül-i Şeyda, Güller Arasında Seni Bensiz Gören Olmuş, Bülbülüm Gel de Dile (Çile Bülbülüm), Açıldı Gül Figan Etmekte Bülbül, Niçin Bülbül Figan Eyler, Bahar Eyyamıdır Şimdi, Güllerin Rengine Bir Bak, Bülbül Aşıkmış Güle, Gül Açılsın Dudağında Gülüver, Gül Yüzünde Güller Solsa Ağlarım, O Dudaklar Yine Yaz Geldi de Bülbülleşiyor, Gül Ağacı Değilem, Bahar Gelir Bülbül Öter, Açılan Bir Gül Gibi, Al Sazını Sen Sevdiceğim Şen Hevesinle, Kaçıncı Fasl-ı Bahar Bu Solar Gider Emelim, Bu Gülzarın Yine Bir Nev-baharı, Çek Bir İstanbullu Nefes, Hayat Gençlik Boyunca Bir Aşkın Rüyasıdır, Biz Heybeli'de Her Gece Mehtaba Çıkardık, Aşkın Karanlık Yolunda şarkıları seslendirildi.

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