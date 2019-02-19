MMO'dan 'Mucit Fikirler' yarışması

ANTALYA, () - MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi öncülüğünde teknik lise öğrencileri için gerçekleştirilecek 'Mucit Fikirler, Geleceğin Makinaları' projesi başvuruları başladı.

MMO Antalya Şubesi öncülüğünde, ilki 2017 yılında anaokulu ve ilkokul öğrencileri için gerçekleştirilen

'Mucit Fikirler, Geleceğin Makinaları' projesi bu yıl Antalya Valiliği, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) katkılarıyla yeniden gerçekleştirilecek.

Yarışmaya, Antalya'nın 5 merkez ilçesindeki 13 teknik meslek lisesinde eğitim gören 10 bin 200 öğrenci katılabilecek. 'Düşle, tasarla, üret!' sloganıyla gerçekleşecek yarışmaya öğrenciler, 'yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği, geri dönüşüm uygulamaları, akıllı kentler, yeni nesil üretim, motor, makine ve mekanik, mühendislik uygulamalarında bilişim ve yazılım teknolojileri ve havacılık, denizcilik, ulaştırma ve uzay teknolojileri' konu başlıklarıyla katılabilecek.

SON BAŞVURU 28 ŞUBAT

Öğrenciler 28 Şubat'a kadar proje önerilerini MMO Antalya Şubesi'ne sunacak. 11 Mart'ta yapılacak ön elemeyi geçen projeler finalde yarışacak. Dereceye giren proje sahipleri 30 Nisan'da düzenlenecek törende ödüllendirilecek. ATSO İnovasyon merkezinde düzenlenecek ödül töreninde dereceye girenlere teknoloji mağazalarında kullanabilecekleri hediye çekleri verilecek.

MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, genç mucitlere yönelik proje yarışmasının temel amacının; bilimi sevdirmek, endüstriyel alanda farkındalık yaratmak, araştırma alışkanlıkları kazandırmak, analitik düşünce yapısına sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

'İCAT ÇIKARSINLAR'

ATSO Başkanı Davut Çetin ise Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasının yolunun yaratıcı fikirlerin desteklenmesinden, bu fikirlerin katma değere dönüştürülmesinden geçtiğini kaydetti. 'Mucit Fikirler, Geleceğin Makinaları' yarışmasının da bu vizyona katkı koyan bir etkinlik olduğunu kaydeden Başkan Çetin, "Bizim jenerasyonumuz büyüklerinden 'icat çıkarma' nasihatleri dinleyerek büyüdü. Bizler ise yeni nesli icat çıkarmaları, sorgulamaları, farklı düşünmeleri ve yenilikçi fikirlerin peşinden gitmeleri için desteklemek zorundayız. İstiyoruz ki; gençlerimiz düşlesinler, tasarlasınlar, üretsinler. ATSO Bünyesindeki İnovasyon merkezimiz INOVATSO'nun kapıları da yarışmaya katılmak isteyen gençlerimize açık olacak. Öğrencilerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Yıldız ise "Bu projeyi geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip gençlerimizi; meslek lisesi eğitimi süreçlerinde keşfedip, var olan yeteneklerini, içgüdülerini, sorgulayıcı taraflarını açığa çıkarmak, geliştirmek ve gerekli desteği vererek araştırmacı bir ruh kazandırmak amacı ile gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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