MMO'dan iş kadınlarına ziyaret

ANTALYA, () - MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya İş Kadınları Derneği'ni (ANTİKAD) ziyaret etti.

MMO Antalya Şube adına Başkan Ayşen Hamamcıoğlu, Şube Sekreteri Şenay Demiralay ve Şube teknik görevlisi Özge Gürbüz, ANTİKAD Başkanı Aynur Doğan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette, kadınların yaşadığı sorunlar ve bu sorunlar konusunda meslek odalarının, derneklerin ve STK'ların üzerine düşen görevler konuşuldu.

Kadınların iş hayatında aktif bir şekilde yer almasının öneminin vurgulandığı toplantının sonunda MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, ANTİKAD Başkanı Aynur Doğan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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