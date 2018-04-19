MMO Bursa Şube Başkanı Düşünceli: Hastane yangınlarının nedeni denetimsizlik

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, hastanelerde çıkan yangınların nedeninin denetimsizlik olduğunu söyledi.

MMO Bursa Şubesi, hastanelerde çıkan yangınlara ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamayı MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli okudu. 5 Nisan 2018 tarihinde İstanbul'da Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'nin inşaat halindeki binasında, 14 Nisan 2018 tarihinde de Bursa Nilüfer'de Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çıkan yangınlarda, yoğun duman nedeniyle panik yaşanırken, hastaların başka hastanelere ve güvenli alanlara nakledildiğini belirten Düşünceli, “Her iki hastanenin çatı katında başlayan yangınlarda can kaybının olmaması sevindirirken, Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'nin 8’inci katındaki yoğun bakım ünitesindeki hastalarının birçoğunun tahliye edilememesi de 26 Mayıs 2009 tarihinde ‘Acil Durum Tahliyesi’ konusundaki eksiklik nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi'nde meydana gelen yangını hatırlattı” ifadelerini kullandı.

‘YÖNETMELİK VAR, DENETİM YOK’

Ülkemizde binalarda yangına karşı alınacak önlemlerin önce 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı, ardından da 9 Eylül 2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak revize edilen Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile düzenlendiğini söyleyen Düşünceli, “Yönetmeliğin ilgili maddelerinde; binalarda tesis edilmesi zorunlu yapı malzemeleri, söndürme, algılama ve uyarı sistemleri, sistemler için gerekli bakım ve periyodik denetimler ile denetim kriterleri belirtilmektedir. Ancak bu denetimlerin halen ülke düzeyinde neredeyse hiç yapılmadığı gözlenmektedir” dedi.

“Bursa'da da Odamızın etkin katkı koyduğu Bursa Valiliği İl Yangın Denetim Heyetinin 23 Ekim 2003 tarihinde başlayan ve en son 28 Mart 2013 tarihine kadar 10 yıllık süreçte gerçekleştirdiği Yangın Denetimlerinde; hastaneler, öğrenci yurtları, okullar, tarihi yapılar, oteller, dersaneler, huzurevleri, alışveriş merkezleri gibi toplamda yüzlerle ifade edilen yer denetlenmiştir” ifadelerini kullanan Başkan Düşünceli şunları kaydetti:

“Bursa'daki bu denetimlerde; binaların onaylı projesine uygun yapılmadığı, elektrik tesisatlarının ve yangın merdivenlerinin uygun olmadığı, yangın algılama sistemlerinin yok veya çalışır halde olmadığı, zeminlerinin kolay yanıcı ve yoğun zehirli gaz çıkışına neden olan malzemelerle kaplı olduğu, yangın merdivenlerinin kolay yanıcı malzemelerin deposu gibi kullanıldığı, yangın tatbikatlarının yapılmadığı, kazan dairelerinin uygun olmadığı, elektrikle çalışan tüm cihazların aşırı yüklenmesi sonucu sigortanın elektrik akımını keserek, yangının çıkmasını önleyen kaçak akım rölelerinin ise çoğunda tesis edilmediği gözlenmiştir. Bu sürece kadar yapılan denetimler göstermiştir ki, öncelikle belirtilen tüm yerler ilk denetim sonrası verilecek süreler sonunda tekrar denetlenmeli, gereğini yerine getirmeyenler hakkında cezai işlem mutlaka uygulanmalıdır.”

‘KAÇ CANIN KAYBEDİLMESİ GEREKİYOR?’

Hastanelerde ve yurtlarda çıkan yangınların, ihmaller zincirinin, kuralsızlığın ve denetimsizliğin bir sonucu olduğunu söyleyen Düşünceli, “Başta hastaneler, eğitim ve ilişkili binalar olmak üzere kamusal yapılarda yangın önlemlerini almak ve sürekli kılmak için daha kaç yangının olması ve kaç canımızın kaybedilmesi gerekecektir?” diye sordu.