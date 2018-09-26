MMO Antalya Şubesi yeni dönem seminerlerine başladı

ANTALYA, () - MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi, yeni dönemin ilk seminerini Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) işbirliğiyle gerçekleştirdi.

Makine mühendisi Ekim Utkan Gerek tarafından verilen 'Isı Pompalarında Sıra Dışı Kaynaklar ve Güneş Enerjisi Sistemlerinde Yeni Teknolojiler Semineri'ne, MMO üyeleri yoğun katılım sağladı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Şube Başkanvekili İbrahim Atmaca, seminer sezonu boyunca mühendislikle ilgili birçok eğitime ve teknik gezilere imza atmayı planladıklarını belirtti.

Özel bir firmada Yenilenebilir Enerjiler Ürün Yöneticisi olarak görev yapan Ekim Utkan Gerek, sunumunda buhar sıkıştırmalı ideal ısı pompası çevriminin diyagramları, ısı pompası işletme türleri, ısı pompası verimlilik ve bulunabilirlik, modernizasyon için hava kaynaklı ısı pompası, güneş enerjileri teknolojileri, kolektör bağlantıları gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi. Seminer sonrasında Gerek'e, İbrahim Atmaca ve Canbulat Aydın tarafından MMO ve TTMD adına teşekkür belgesi takdim edildi.

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