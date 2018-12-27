MKÜ’de “Modern Zamanın Prangaları” adlı konferans düzenlendi

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()- KREDİ Yurtlar Kurumu Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında düzenlenen “Modern Zamanın Prangaları” adlı konferans Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ)Atatürk konferans salonunda gerçekleştirildi.

Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Sinan Canan ile Psikolog Tuba Karacan konuşmacı olarak katıldığı konferansta öğrencilere gelecekle ilgili hayal kurmak, mutlu olabilmenin yolları, yaptığınız işi sevebilmenin yolları, gelecekle ilgili oluşturulacak vizyon, gerçek sanatçı nasıl olunur? konularında öğrencilere bilgiler verildi. Konferansın sonunda Kredi Yurtlar Kurumu Hatay İl Müdürü İhsan Yılmaz konuşmacılara tezhip kursu öğrencilerinin yapmış olduğu tabloyu hediye etti.

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