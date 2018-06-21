MKÜ’de 25’inci mezuniyet sevinci

Mehmet EZER/HATAY,() - HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi(MKÜ) 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 25. mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti.

Mezuniyet törenine Hatay Vali Yardımcısı Ayhan Tetikoğlu, MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Rektör yardımcıları MKÜ Kurma ve Yaşatma Vakfı Başkanı Selahattin Eskiocak, il protokolü, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Kaya, 25. mezuniyetin coşkusunu yaşadıklarını söyledi. Kaya, "Üniversitemiz 12 fakülte, 6 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 30 bine yakın öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerini sağlam adımlarla devam ettirmektedir. Zengin tarihe ve kültürel birikime sahip şehrimizde kurulmuş olan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, millî, manevî ve kültürel değerlerimize sahip çıkan, üniversitenin evrenselliğini ön plana çıkaran bir anlayışa sahiptir" dedi. Yapılan konuşmaların ardından mezun oldukları bölümlerde dereceye giren öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi. Belge ve hediye takdiminin ardından mezun olan 3 bin 500 öğrencinin keplerini havaya atttı.

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