MKÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()-HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi. 40 yeni diş hekimi mezuniyet töreninde keplerini atarak, mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlayan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını verdi. Törende mezun öğrenciler adına konuşan 2017-2018 dönem birincisi Gülnur Çopuroğlu, gece-gündüz demeden çalışıp, zorlu bir maratonu atlatarak bugünlere gelmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ise Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilk mezunlarını vermesinden mutluluk duyduklarını belirtti. MKÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin çok hızlı bir gelişim gösterdiğini belirten Rektör Kaya, "Mesleğe ilk adımı atan hekimler, çok iyi bir eğitim aldılar. Hocalarından bire bir eğitim aldılar. Hastalara bakarak pratik yönden de kendilerini geliştirme fırsatı buldular. Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği olan hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri törene katılanlara müzik dinletisi sundu. Müzik dinletisi sonrası mezun olan hekimler diplomalarını alıp keplerini havaya atarak mezun olmanın sevinç ve coşkusunu yaşadılar.

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