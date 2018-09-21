Mitral kapağı tamir edildi, sağlığına kavuştu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da, 20 yıldır mitral kapak yetmezliği hastası olan 62 yaşındaki Ulviye Cingöz, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kalp rahatsızlığı nedeniyle başvuran Ulviye Cingöz'e mitral kapak yetmezliği teşhisi konuldu. Ameliyata alınan Cingöz'ün kalp kapakçığı yapar korda ile tamir edildi. Ulviye Cingöz, kalp kapakçığı değiştirilmeden sağlığına kavuştu.

Hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Erdoğan İbrişim, Isparta'da ilk kez uyguladıkları uygulamanın başarılı sonuç verdiğini ifade etti. Kalp kapakçığı değişmeden yapılan ameliyatın oldukça başarılı geçtiğini ifade eden Prof. Dr. İbrişim, ameliyatın bu yöntemle yapılmasıyla hastanın kalp işlevlerinin korunduğunu kaydetti.

Prof.Dr. İbrişim, hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve kısa süre sonra taburcu edileceğini sözlerine ekledi.

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