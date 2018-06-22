Miting bitti tartışması kaldı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir Gündoğdu'daki mitingi sonrası, sayı tartışması başladı. CHP İzmir İl Seçim Koordinasyon (SKM) Başkanı Alaattin Yüksel, 24 Haziran seçim sonuçlarının dün Gündoğdu Meydanı'ndan verildiğini öne sürerken, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise, "İzmir'de zaten 3 milyon 227 bin seçmen var. Demek ki yüzde yüz oy alacaklar. Bize bir şey bıramadılar. Nihai sonucu bekliyoruz. Pazar günü göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği miting, binlerce kişinin katılımı ile yapıldı. Mitingin ardından siyasi rakipler arasında sayı polemiği başladı. CHP İzmir SKM İl Başkanı Alaattin Yüksel, "2 milyon deniyor, 3 milyon deniyor ama aslında bütün İzmir dün Alsancak'taydı. Bütün Aslancak tıklım tıklım insan doluydu" derken, vatandaşlardan kendilerine 'İkinci Kordon'a neden ses düzeni koymadınız, neden ekran koymadığınız' diye bize sitemler iletildi" dedi. Bunun, CHP mitingi olmadığını kaydeden Yüksel, "İzmir'in mitingiydi, Muharrem İnce'nin mitingiydi. CHP'lisiyle, AK Partili'siyle, İYİ Partili'siyle dün tüm İzmir oradaydı. 'Biz bütün baskılara rağmen korkmuyoruz. Yıldırmalara rağmen korkmuyoruz. Buradayız, ayaktayız, dimdik. Değişimi de İzmir'den başlatıyoruz. Bütün ayrıştırmalara rağmen kimliğine, inançlarına göre bölme çabalarına rağmen biz bir arada yaşamı savunuyoruz. Biz hep birlikteyiz. İzmirli olarak bir aradayız. Demokratız, adalet, hukuk, özgürlükçü, yaşam tarzımıza sahip çıkmak için buradayız. 24 Haziran için kararımızı verdik. Bu iş tamamdır' mesajını verdi" diye konuştu 24 Haziran sonuçlarının dün Gündoğdu Meydanı'ndan verildiğini savunan Yüksel, Gündoğdu'dan dün güneşin doğduğunu söyledi.

'DEMEK Kİ YÜZDE YÜZ OY ALACAKLAR'

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, mitinge dair değerlendirmelerde bulundu. "Hayırlı olsun. Tam anlamı ile izleme şansımız olmadı. Sadece basından takip ettim. Normal bir miting oldu" diyen Şengül, sayı konusunda yaşanan tartışmalara değinerek, şöyle konuştu:

"Herkes çıkıp sayı söylüyor. Bunların sanırım matematikte biraz sıkıntıları var. Yok 2,5, 3 milyon kişi toplanmış da. İzmir'de zaten 3 milyon 227 bin seçmen var. Demekki yüzde yüz oy alacaklar. Bize bir şey bıramadılar. Diğer siyasi partiler ve bizim seçmenimize ipotek koydular. Sayıyı en doğru, pazar günü halk sandıkta verecek. Halk, neyin ne olduğunu gösterecek. Muharrem İnce konuşuyor ama boş konuşuyor. Böyle ciddiyetten uzak, bir cumhurbaşkanı adayına yakışmayacak söylemler içerisinde. Hayali şeyler söylüyor. İnanıyorum ki bu da hoş bir görüntü vermiyor. Hayırlısı. Herkes demokratik kurallar içerisinde çalışmalarını yaptı. Nihai sonucu bekliyoruz. Pazar günü göreceğiz."

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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