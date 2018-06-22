Miting bitti tartışması kaldı (2)

CHP'DEN İZMİR'E MİTİNG TEŞEKKÜRÜ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir mitingi sonrasında değerlendirmelerde bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmirlilere teşekkür etti. CHP İzmir il örgütü tarafından organize edilen mitingin, asla unutulmayacağını öne süren Yücel, mitingin sahibinin de, kahramanlarının da İzmirliler olduğunu belirtti. Yücel, "21 Haziran 2018 tarihi İzmir'de asla unutulmayacak. İzmir sözle anlatılamayacak ancak gözyaşlarıyla ifade edilebilecek bir gün yaşattı Türkiye'ye" dedi. İzmir'e minnettar olduklarını aktaran Yücel, "İzmir, seninle gurur duyuyoruz. İzmirlilere nasıl övgüler düzsek az gelecek. İzmir 21 Haziran 2018 tarihini, cumhuriyet ve demokrasi tarihimize altın harflerle yazdı. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin mitingi için, Gündoğdu'ya sığmayan 2 buçuk milyon İzmirliye tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir sözle anlatılamayacak ancak gözyaşlarıyla ifade edilebilecek bir gün yaşattı Türkiye'ye" diye konuştu.

'REHAVETE KAPILMADAN ÇALIŞACAĞIZ'

İzmirlinin 'Muharrem İnce cumhurbaşkanı olacak, bu iş bitmiştir, tamam' mesajı verdiğini ileri süren Deniz Yücel, şunları söyledi:

"Miting alanındaki manzara, o mahşeri kalabalık ve ellerinde ay yıldızlı bayraklarla, hem Gündoğdu meydanını hem Ege denizi kıyılarını gelincik tarlasına dönüştüren İzmirliler, bu mitingin gerçek sahibi ve kahramanlarıdır. İzmir'in Muharrem İnce'ye verdiği bu büyük güç, göreceksiniz sandıkta da artarak devam edecektir. Gündoğdu'da mitingimizde kırılan rekorun bir yenisini, İzmir'de Muharrem İnce ve CHP oylarında da göreceğimize eminiz. Muharrem İnce'nin İzmir mitingindeki manzaralar, Türkiye'nin artık 16 yıllık AKP'nin baskılarından, adaletsizliğinden ve halkı yoksullaştırmasından bıktığının büyük bir resmidir."

İZMİR, ()

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