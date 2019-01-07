Mithatpaşa trafiğine alt geçit ile yeni nefes

İZMİR'in Üçkuyular semtinde, Deniz Feneri Sokak Alt Geçidi'ni trafiğe açan Büyükşehir Belediyesi, Balçova Viyadüğü ile mevcut petrol istasyonu arasında çalışmaları devam eden diğer bir alt geçidi ise bu yılın ilk yarısında tamamlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üçkuyular’daki trafik yoğunluğuna karşı geliştirdiği çözümleri hayata geçiriyor. Kentin ana arterlerinden biri olan Mithatpaşa Caddesi’ndeki trafik yükünün azaltılması için, bölgede AVM inşaatını sürdüren firma ile gerçekleştirdiği protokol çerçevesinde Deniz Feneri Sokak'ta gerçekleştirdiği alt geçit çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Balçova Viyadüğü ile mevcut petrol istasyonu arasındaki bir diğer alt geçit çalışmasına ise devam ediyor.

İKİNCİ ALT GEÇİT DE GELİYOR

İnciraltı Marina Kavşağı’ndan Mithatpaşa Caddesi'ni dik kesen Deniz Feneri Sokak'ta, 2’şer şerit geliş ve gidiş olarak yapılan Deniz Feneri Alt Geçidi’ni trafiğe açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 260 metrelik karayolu alt geçidinin yapım çalışmalarında trafiği etkilemeyen son rötuşları ise sürdürüyor. Mithatpaşa trafiğine neşter olacak diğer bir alt geçidi ise Balçova Viyadüğü ile mevcut petrol istasyonu arasındaki 250 metrelik bölümde hizmete açmaya hazırlanan Belediye, 338 fore kazıktan 113'ünü tamamladı. Alt geçit inşaatının yüzde 20’sinin tamamlandığını bildiren Büyükşehir yetkilileri, Mithatpaşa Caddesi Alt Geçidi’nin 2019 yılı ilk yarısında kullanıma açılacağını söyledi.

İZMİR, ()

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