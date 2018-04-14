'MİT mensubuyum' diyerek dolandırdı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma mensubu emekli albay O. G. olarak tanıtarak 3 kişiyi 120 bin lira dolandıran E.E.(50), polis operasyonuyla yakalandı.

Antalya'da oturan H.D (52), H.H. (55) ve İ.G.(40), kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. Şikâyet üzerine inceleme başlatan ekipler, kendisini emekli albay O. G. olarak tanıtan E.E'yi gözaltına aldı. Devletin belli kademelerindeki bulunan kişilerle bağlantıları olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yaptığını belirterek güveni suistimal yoluyla şikayetçileri 120 bin lira dolandırdığı belirlenen E.E., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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