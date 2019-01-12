Misman resimleri Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, Salvador Dali-Zodyak/Pantagruel Sergisi'nin ardından Türk resminin en önemli isimlerinden ressam Hayati Misman'ın çalışmalarını Antalyalı sanatseverlerle buluşturdu.

Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı Şebnem Bahar Art Galeri'nin desteğiyle gerçekleşen serginin açılışı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 3 Şubat'a kadar ücretsiz gezilebilecek serginin açılışında Misman'ın 50'nci sanat yılı da kutlandı. Başkan Uysal, günün anısına, Misman'a, üzerinde tarihi Hadrian Kapısı'nın bir çiziminin bulunduğu bir plaket takdim ederken "Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde çok özel bir sanatçıyı daha ağırlıyoruz. Misman, Türkiye'mizde kesin hatlarla, tartışmasız bir şekilde kendini kabul ettirmiş sanatçılarımızdan. Kendisini ağırlamaktan kıvanç duyuyoruz" diye konuştu.

Dışavurumcu bir anlayışla sanatını gerçekleştiren ressam Misman, 1968 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü bitirdikten sonra Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde uzmanlık eğitimi aldı. 50 yıllık sanat hayatının büyük bir bölümünü Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak sürdürdü. Hayati Misman, emekli olduktan sonra da çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir.

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