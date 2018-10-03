Misis'te arkeolojik kazılar sürüyor

ADANA,()- ROMA, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü Misis'te arkeolojik kazılar devam ediyor. Yılda 2 dönem ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde devam eden kazılarda geçmişe ışık tutacak önemli eserler ve yapılar gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

Bölgede bulunan tüm tarihi yapıların özgün yapısına kavuşturulacağını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ''Misiste arkeolojik kazılar 2012 yılından bu yana Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi işbirliğinde devam ediyor. Bunun yanı sıra Roma dönemine ait 2 adet su değirmeni, kervansaray restorasyonu çalışmaları da devam ediyor. Kazılarda elde edilen bulgulara göre Misis 7 bin yıllık geçmişi olan bir yer. Arkeolojik kazılar devam ettikçe tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor" dedi.



UZMAN EKİPLER ÇALIŞIYOR

Kazıların uzman ekiplerin kontrolünde sürdüğünü belirten Başkan Çelikcan '' İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyi Prof. Dr. Anna Lucia D’Agata, Pisa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri'nin yanı sıra restaretör, arkeolog, sanat tarihçisi,filolog, heykeltıraş, ressam, topograf, fotoğraf sanatçısı ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla devam ediyor. Kazılardan çıkarılan bütün parçalar çok yönlü olarak araştırılıp yetkililere teslimi sağlanıyor" diye konuştu.

Ölümsüzlük Şehri Misis Projesinin ödüllü bir proje olduğunu belirten Çelikcan, Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışmaları'nda proje kategorisinde 2014 yılında birincilik, uygulama kategorisinde ise 2016 yılında süreklilik, 2017 ve 2018 yılında ise başarı ödülüne layık görüldüklerini sözlerine ekledi.



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