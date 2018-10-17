Misis Antik Kenti'nde kazılar başladı

ADANA'da tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine şahitlik eden Misis Antik Kenti'nde sonbahar dönemi arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı.

2012'den beri devam edilen kazı çalışmaları için güz döneminin gelmesiyle tekrar harekete geçilirken, İlkbahar ve sonbahar olmak üzere her yıl 2 ayrı dönem çalışmalar sürdürülüyor. Kazıyı İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyinden Prof. Dr. Anna Lucia D'Agata, Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri'nin yanı sıra restoratör, arkeolog, sanat tarihçisi, filolog, heykeltıraş, ressam, topoğraf, fotoğraf sanatçısı ve üniversite öğrencileri yürütüyor. Kazılardan çıkarılan bütün parçalar çok yönlü araştırılarak yetkililere teslim ediliyor.



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