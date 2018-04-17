ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, Mısır Çarşısı'nı ticari olarak canlandırmak ve esnafın kazancını artırmak amacıyla çalışma başlattı. Mısır Çarşısı, yenilenmiş yüzüyle 20 Temmuz'da hizmete açılacak.

Kepez Belediyesi hizmet binasının yanındaki 8 dönümlük alanda, 2009 yılında Selçuklu mimarisi tarzında yaptırılan ve içerisinde 160 dükkânın bulunduğu Mısır Çarşısı yenileniyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapılacak çalışmalar kapsamında Mısır Çarşısı'nı ziyaret etti.

Mısır Çarşısı Derneği yöneticileriyle beraber çarşıyı gezen Tütüncü, esnafın taleplerini dinledi, çarşının fiziki alanında yaşanan sorunlarını yerinde gördü. Hakan Tütüncü, daha sonra çarşıda yapılacak çalışmaların yol haritasını belirlemek amacıyla esnaf temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

NELER YAPILACAK?

Toplantıda çarşının dış cephesindeki görüntü kirliliğin kaldırılması, iç mekândaki reklam tabelalarının düzene sokulması, binanın bakım ve onarımın yapılması, zabıtanın görevlendirilmesi, belirli günlerde kültürel, sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi, indirim günlerinin yapılması, çarşı içerisinde Türk Sanat Müziği eserlerinin çalınması gibi çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

ÇARŞININ CAZİBESİNİ ARTIRAN YATIRIMLARI YAPILDI

Toplantının ardından bir açıklama yapan Başkan Hakan Tütüncü, çarşının yanında hem Büyükşehir hem de Kepez Belediyesi'nin bölgenin cazibesini artıran yatırımlar yaptığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin çarşının önündeki Gıyaseddin Keyhüsrev Kavşağı'nı tamamladığını vurgulayan hakan Tütüncü, "Belediye binamızın etrafından bir takım düzenlemeler yaptık. Otoparkı genişlettik, bahçenin peyzajını yeniledik. Belediyemizin hemen yanında özel hastane konforunu aratmayacak güzel bir belediye sağlık merkezi inşa ettik. Belediyemizin yıllar evvel yapılmış, üzerinde birçok hatıranın olduğu Kepez Belediyesi Camii'ni de onardık. Bu çalışmalardan sonra Mısır Çarşısı'nı da modern bir çarşıya dönüşmesi gerekiyordu, diye düşündük" dedi.

BELEDİYE, ESNAF İŞBİRLİĞİ İLE ÇARŞI GÜZELLEŞECEK

Mısır Çarşısı'nı canlandırmaya yönelik çalışmaları uzunca bir süre çarşının esnaf temsilcileriyle planladıklarını anımsatan Başkan Tütüncü, “Belediye ile esnaf el ele dedik ve Mısır Çarşısı'nı çok daha güzel bir çarşı haline getirebilmek için gereken adımları atmaya somut olarak karar verdik. Aramızda iş bölümü yaptık. Esnamız ve belediyemiz el ele Mısır Çarşısı'nda çok daha güzel günlere diyoruz" diye konuştu.

20 TEMMUZ'DA AÇILACAK

Mısır Çarşısı'nı, Antalya'nın nostaljik ticaret yapılan çarşılarından birisi haline getirmek istediklerinin altını çizen Hakan Tütüncü, "Antalya'da nostaljik bir ortamda alışveriş yapmanın güzelliğini hemşehrilerimiz Mısır Çarşısı'nda yaşayacak. Esnafa yönelik çeşitli etkinliklerimiz olacak. Ahilik kültürünü de çok daha farklı bir şekilde çarşıya yerleştireceğiz. Burası aslında bizim geleneksel çarşılarımızı andıran güzel bir çarşı olacak. Ahilik kültürünün yaşandığı, Antalya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği ile bir takım çalışmaların yapıldığı güzel bir merkez olacak. Mısır Çarşısı, 20 Temmuz 2018'de yenilenmiş yüzüyle hemşehrilerimize merhaba diyecek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI