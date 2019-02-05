Misafirlikteyken evleri yandı

Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, () - ANTALYA'dan, bir yakınını ziyaret için oğlu Oğuzhan Kılıç ile Denizli'ye giden Funda Çatal'ın evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında maddi zarar meydana geldi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum 457 Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Birlikte yaşadığı oğlu Oğuzhan Kılıç ile Denizli'ye misafirliğe giden Funda Çatal'ın evinde, sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Yangını fark eden komşuları durumu polis ve itfaiye ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede belirtilen adrese giden ekipler, yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Yangında can kaybı olmazken ev tamamen yandı.

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