Misafir öğrencilere üniversite desteği

BURSA Uludağ Üniversitesi’nde eğitim almak için Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen 36 misafir öğrenci, Bursa ve üniversitedeki resmi prosedürler konusunda bilgilendirildi.

Almanya, Polonya, Romanya ve Avusturya başta olmak üzere Avrupa Birliği’nin farklı ülkelerinden Erasmus, Freemover ve Secondos programları kapsamında Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere gelen 2018-2019 güz dönemi değişim öğrencilerinin Bursa’da ve üniversitedeki resmi işlemlerini kolaylıkla çözebilmeleri amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLER İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından gerçekleştirilen oryantasyon programında toplam 36 misafir değişim öğrencisine sağlık sigortası, oturma izni, kütüphane kullanımı, öğrenci ve indirimli seyahat kart çıkarımları, öğrenci işleri konularında bilgiler verildi. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi’nin düzenlediği programda konuşan Öğretim Görevlisi Volkan Kahraman, her yıl düzenlenen oryantasyon programı ile misafir öğrencilere Bursa’da ve üniversitede işlerini nasıl çözmeleri gerektiği konusunda bilgiler verdiklerini söyledi. Kahraman, “Uludağ Üniversitesi bünyesinde 2018-2019 güz dönemi için eğitim görmeye gelen değişim öğrencileri için çok faydalı bir program oluyor. Böylelikle öğrenciler resmi işlemleri nasıl ve nerede yapabileceklerini öğrenmiş oluyorlar” dedi.

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