Miniklerin mezuniyet coşkusu

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi minikleri için Atatürk Kültür Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi mezuniyet töreni ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Törende yıl sonu gösterisi, karne töreni, mezuniyet töreni ve Babalar Günü kutlaması bir arada yapıldı. 86 öğrencinin birbirinden güzel yıl sonu gösterileri sergilediği törende, Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin ilk mezunu olan 36 öğrenciye de diplomaları verildi. Finalde ise öğrenciler sürpriz gösteriyle Babalar Günü'nü kutladı.

Aileler Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nden çok memnun olduklarını söyleyerek, Başkan Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Belediye Başkanı Şükrü Sözen de "Geleciğimizin teminatı çocuklarımızın yolları, bahtları her zaman açık olsun. Tüm ailelerimize çocuklarını bizlere emanet ettikleri için ekibim hem de kendim adına yürekten teşekkür ediyorum. Gönülden diliyorum ki iyi bir birey olarak yetişsinler. Bizler de onların en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız" dedi.

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