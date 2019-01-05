Miniklerin günlükleri kitap olacak

MUĞLA'da, 3'ncü sınıf öğrencilerine yönelik 'Muğla'nın Minik Yazarları' isimli proje hazırlandı. Projeyle toplam 175 öğrencinin kaleme aldığı günlüklerden, bir kitap oluşturulacak.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Menteşe ilçesinde öğrenim gören 3'ncü sınıf öğrencilerine yönelik, 'Muğla'nın Minik Yazarları' isimli proje hazırlandı. MUTSO Meclis Salonu'nda projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri ve öğretmenler toplantıya katıldı.

Toplantının açılışında bilgilendirmede bulunan proje koordinatörü Buket Ballıel, yazar olma yönünde bireyler yetiştirilmesini amaçladıkları, Menteşe'nin pilot ilçe olduğunu, projenin başarılı olup, ses getirmesi halinde, diğer ilçelerde de uygulamayı düşündüklerini ifade etti.

MUTSO Başkanı Mustafa Ercan ise, öğrencilerin okuma-yazma becerilerinin arttırılması, kelime haznelerinin geliştirilmesi, kendi düşünce ve duygularını yazıya dökerek yaratıcı yazarlar olarak yetişmelerinin sağlanması düşüncesiyle ortaya konan projeye, paydaş olmaktan duydukları gururu dile getirdi.

Projeyle, Menteşe ilçesindeki ilkokul 3'ncü sınıf öğrencileri 14 Ocak-15 Mart arasında yaşadıkları bir günlerini kaleme alacak. Öğrencilerin günlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MUTSO'nun da içinde bulunacağı komisyon tarafından değerlendirilecek. Toplam 175 öğrencinin günlüklerinden, daha sonra bir kitap oluşturulacak. Oluşturulan kitaplar, yazarları tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda imzalanacak ve kitapseverlere dağıtılacak. Bunun yanında, proje kapsamına, her minik yazar için TEMA Vakfı'nda fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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