Miniklerin bayram sevinci

İZMİR'in Konak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları erken başladı. Konak Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Ballıkuyu ve Mersinli semt merkezindeki Oyun Odası gruplarına katılan minikler düzenlenen etkinlikler sayesinde bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kutlamaların ilk adresi Ballıkuyu Semt Merkezi'ydi. Giydikleri Atatürk portreli tişörtlerle semt merkezinin bahçesinde toplanan minikler, bayram sevincini çeşitli aktivitelerle doyasıya yaşadı. Anne ve babaların da seyirci olarak yer aldığı etkinlikte miniklerin sergilediği gösteriler büyük alkış aldı. Dans, mini tiyatro, şarkı ve şiirden oluşan gösteriler beğeni topladı. Öğretmenleri eşliğinde şirin kostümleri içinde gösterilerini kusursuz yapan çocuklar, kapanışta hep birlikte İzmir Marşı'nı seslendirdi.

"HAYATINIZ BAYRAM TADINDA GEÇSİN"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin ikincisi de Mersinli Semt Merkezi'nde yapıldı. Burada da Oyun Odası'na katılan minikler çeşitli gösteriler yaptı. Etkinliğe Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da katıldı. Miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak söze başlayan Pekdaş, çocukları çok seven Atatürk'ün ülkenin geleceği olan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hediye ettiğini belirterek, "Bütün çabamız, siz mutlu yaşayın diye. Hayatınız bayram tadında geçsin istiyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Hepinizi çok seviyoruz" dedi. Pekdaş daha sonra miniklerin gösterilerini ilgiyle izledi.

İZMİR, ()

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