Miniklere hayvan sevgisi anlatıldı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anasınıfı öğrencilerine hayvan sevgisi anlatıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. öğretim görevlisi veteriner hekim Kemal Varol tarafından Altın Terim Solmaz İlkokulu anasınıfındaki öğrencilere hayvan sevgisi, hayvanların korunması konularında sunum yapıldı.

Kemal Varol, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Varol, "Canlılar dünyasının sadece insanlardan ibaret olmadığını, bitkiler ve hayvanların da canlılar dünyasında yer aldığını öğrencilerimize anlattık. Çocuklarımıza hayvan sevgisini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla bugün anasınıfında eğitim gören öğrencilerimizle beraberiz. Hayvanların bizim için neden önemli olduğunu, dostumuz olduğunu, hayvan sevgisini öğretmek için buradayız. Aynı zamanda veteriner hekim olarak mesleğimizi de anlatarak hayvan sevgisi kazanmalarını amaçlıyoruz. İnşallah faydalı oluruz" dedi.

Anasınıfı öğrencileri arasında 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yapılan resim yarışmasında birinci olan öğrenciye Okul Müdürü Akif Altındal tarafından akvaryum içerisinde balık hediye edildi. Öğrencilere sokak kedilerine vermeleri için poşetler içinde kedi maması da verildi.

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