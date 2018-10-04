Miniklere hayvan sevgisi anlatıldı

KEMER, () - KEMER Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi anlatıldı. Etkinliğe katılan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Doğayı, hayvanları korumaya ve onlara nefes olmaya her zaman varız" dedi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kemer Belediyesi Sağlık Müdürlüğü Sahipsiz Hayvan Bakım Evi görevlileri tarafından Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Kemer'deki anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi, hayvanların koruma yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Etkinliğe katılan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Kemer Belediyesi ve Gül ailesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayvanları korumak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Doğayı, hayvanları korumaya ve onlara nefes olmaya her zaman varız" dedi.

Eğitim sonunda çocuklara sokak hayvanlarını beslemeleri için mama dağıtıldı.

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