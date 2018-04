Miniklere en temiz eğitim

EGE Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları'nda öğrenciler sabun yapım atölyesine katılarak doğru el yıkama yöntemlerini öğrendi. Öğrenciler hemşirelerin verdiği interaktif eğitimle hem sabun yaptı hem de eğlenceli vakit geçirdi.

İdrar Yolu Enfeksiyonları ile Mücadele ve Korunma Derneği, Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları'nda öğrenci ve ailelerin idrar yolu hastalıkları konusunda bilinçlenmesi için bir eğitim düzenledi. Öğrencilere belli periyotlarla sağlık taramasının yapılarak, ailelerin bu konuya dair bilinçlendirilmesini amaçlayan proje kapsamında, öğrenciler atölyeye katılıp sabun yapımını öğrendi. Öğrencilerin doğru el yıkamada öğrendikleri uygulamalar kaydedilerek velilerine izletildi.

"10 KİŞİDEN 6'SI BÖBREK HASTASI"

İdrar Yolu Enfeksiyonları ile Mücadele ve Korunma Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevgi Mir, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin velilerine 'Böbreğimizi Ne Kadar Tanıyoruz?' başlıklı bir seminer verdi. Ailelere böbreğin yapısı ve organın ne işe yaradığını anlatan Prof. Dr. Mir, "Bugün Türkiye'de 10 kişiden 6'sında böbrek yetmezliği var. Hastalığı ileri düzeyde yaşayanlar da hafif düzeyde yaşayanlar da var. Ailelere hastalığı tanımak için ne yapmaları gerektiğini anlattım. Her bireyin yılda en az 4 kere tansiyonu ve kan basıncını ölçtürmesi gerekir. Her insan bir kere gidip kanındaki üre ve kreatin oranına, idrarında protein olup olmadığına baktırmalı" dedi. Çocuklarda da kronik böbrek hastalığının en önemli nedeninin idrar yolu enfeksiyonu olduğunu anlatan Sevgi Mir, doğru idrar yapımı, idrarın temizliği, ne kadar su içilmesi ve ne sıklıkta idrara çıkılması gerektiği ile ilgili bilgi verdi. Böbrek hastalıkları konusunda her anne babayı bir sağlık okur yazarı yapmak istediğini belirten Mir, çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu sıklığı taramasının ardından projenin haziran sonuna kadar çeşitli etkinliklerle devam edeceğini ifade etti.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

FOTOĞRAF