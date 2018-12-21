Miniklerden 'yerli malı' etkinliği

MERSİN, () - MERSİN'de Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi’ndeki minik öğrenciler, yerli malı etkinliği düzenledi.

Yöresel kıyafet giyen minikler, Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a temsil ettikleri bölgenin özellikleri hakkında bilgiler verdi. Türkiye’de bulunan 7 bölgenin anlatıldığı etkinlikte, sosyal yaşam, coğrafi özellikler, yetişen bitki ve meyveler hakkında bilgi veren minikler, Başkan Tarhan’ın sorduğu sorulara yanıt verdi. Türkiye'de bulunan 7 bölgenin, kültürel özelliklerinin yanı sıra coğrafi durumu, yetişen bitkilerinin anlatıldığı etkinlikte miniklerin sergilediği yöresel folklorik oyunlar büyük beğeni topladı. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde Mezitli Belediyesi Çocuk Gündüz Bakım Evi’nin her zaman farkını ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Tarhan, minik öğrencilere ve etkinliği düzenleyen öğretmenlere teşekkür etti.



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