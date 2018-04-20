Miniklerden sevgi yürüyüşü

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önü Sevgi Yolu'nda düzenlenen etkinlikte 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü 3-6 yaş grubu öğrencileri, çeşitli gösterilerle yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerindeki davul ve zillerle ritim tutan minikler, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla günün anlam ve önemine yakışır bir kutlama yapmak istediklerini söyleyen Kreş Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kaştan, “Kendi çocukluğumuzda olduğu gibi onlara bu duyguyu ve heyecanı yaşatmak istedik. Bu anlamlı gün dolayısıyla çocuklarımızın üzerinde yürüdüğü yolun adı gibi sevgi, barış ve huzur dolu bir yaşam sürmelerini istiyoruz" dedi.

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