Miniklerden çevre duyarlılığı sergisi

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da özel bir kolejin 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencilerinin hazırladığı 'Hayatımıza Renk Katan Sevimli Deniz Canlıları' temalı resim sergisi, Antalya Akvaryum'da ziyarete açıldı.

Muratpaşa ilçesindeki Lara Doğa Koleji 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencilerinin oyun hamurlarını kullanarak 'Hayatımıza Renk Katan Sevimli Deniz Canlıları' adıyla yaptıkları çalışmaların yer aldığı sergi açıldı. Öğrencilerin, okulun görsel sanatlar öğretmeni Zuhal Öztürk eşliğinde 2 hafta süren çalışması sonunda ortaya çıkan eserlerin yer aldığı serginin açılışına, Antalya Akvaryum Grup İşletme Müdürü İsmail Arık, DENİZ Temiz Derneği/Turmepa Antalya Şube Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy, okul müdürü Begüm Budaklı, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Müzik dinletisiyle başlayan açılışta sergi hakkında bilgi veren görsel sanatlar öğretmeni Zuhal Öztürk, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak, deniz canlılarının yaşam hakkını korumak ve atıkların canlılara verdiği zararı öğretmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu konuda farkındalık yaratmak istediklerini de anlatan Öztürk, "Öğrencilerimiz, oyun hamurlarıyla 2 hafta süren çalışmasıyla yaşayan tüm canlılara ve çevreye saygı duymayı öğrendi. Çevre bilincini anlatıp somut bir şekilde sunmak istedik ve sergiyi açtık" dedi.

Antalya Akvaryum'daki boyutlu tasarım sergisi 18 Ekim'e kadar açık kalacak.

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