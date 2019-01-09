Miniklerden Başka Tarhan’a ziyaret

MERSİN, () – MERSİN’de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, minik öğrencileri ağırlayarak hem sorularını cevaplandırdı hem de keyifli zaman geçirdi.

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi öğrencileri, okul başkanlığı seçimi yaptı. Öğrencilerin oy kullandığı seçimler sonrası başkan seçilen Mezitli’nin Filizleri sınıfından Uygar Eroğlu ve okul meclisi üyeleri Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaret etti. Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Tarhan, boyama kitabı hediye etti.

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