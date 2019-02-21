Miniklerden anlamlı proje

Mesut MADAN/BURDUR, () - BUCAK Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri boncuk mermerle Türk bayrağı tasarladı.

81 İlde Şanlı Bayrağım adlı e-twinning projesi kapsamında Burdur'u temsilen katılan Bucak Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri boncuk mermerle Türk bayrağı tasarladı. Anaokulu öğretmeni Ayşegül Kendir tarafından ortaya çıkarılan tasarım için öğretmenler ve öğrenciler seferber oldu. Kendir ve öğrencileri yöreyi temsil etmesi açısından boncuk mermerle Türk bayrağı tasarladı.

Bölgedeki mermer fabrikasından boncuk mermerler alınıp öğrenciler ve öğretmenleriyle birlikte kırmızı ve beyaz renge boyanarak kurutuldu. Ayrıca Burdur ilinin haritadaki bulunduğu yere toprak konularak yöresel ve kültürel tanıtım kartı salep, kıl keçisi, incir, antik kent olan Sagalassos ve boncuk mermer yerleştirildi. Tek tek yapıştırılarak oluşturulan Türk bayrağı tasarımı ilgi çekti. Tasarlanan Türk bayrağı 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü programında sergilenmek üzere Konya'nın Çumra ilçesine gönderildi.

Okul Müdürü Melike Üstün, "Ortağı olduğumuz 81 İlde Şanlı Bayrağımız adlı e-twinning projesini tamamladık.

Projemizle 81 ilde yapılan her yaştan, her sınıftan bayrak tasarımları ile ulusal bilinç oluşturmak ve millet için bayrağımızın önemini vurgulamak hedeflendi. Başta sınıf öğretmeni Ayşegül Kendir ile minik öğrencilerimiz olmak üzere projede emeği geçen bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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