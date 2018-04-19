Miniklerden 23 Nisan kutlaması

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediyesi Kreş ve Çocuk Kültür Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlik düzenledi.

Manavgat Belediyesi Kreş ve Çocuk Kültür Merkezi'nde öğrenimlerini sürdüren miniklerin hazırlayıp sunduğu etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başkan yardımcıları, birim müdürleri, Kreş ve Çocuk Kültür Merkezi'nden 315 öğrenci, öğretmenler, aileler ve vatandaş katıldı.

MİNİKLER GÖSTERİ SUNDU

Kreş ve Çocuk Kültür Merkezi yönetimi, etkinliğin düzenlendiği alanı miniklerin en güzel şekilde eğlenebileceği hale getirdi. Çocukların güzel bir gün geçirmesi için pamuk şeker, elma şekeri, yüz boyama etkinlikleri, palyaçolar, balonlar ve bayraklar hazırlandı. Etkinlikte minikler birbirinden güzel gösteriler sunarak, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Miniklerle yakından ilgilenen Başkan Sözen, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün çok güzel bir gün. Bugün bize bu ülkeyi emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bu ülkenin geleceği olarak gördüğü çocuklarımıza, gençlerimize verdiği önemi gösteren bir gün. Bu çocuklara can verdikleri için, bu çocukları bu noktalara getirdikleri için velilerimize minnetlerimi ifade ediyorum. Bu çocuklar iyi yetiştiği, sahiplenme duygusuyla ve sevgiyle yetiştiği takdirde, bu ülkenin gerçekten geleceği olacaktır, onlar bu ülkenin yarınlarını temsil edeceklerdir. Bizler de Manavgat Belediyesi olarak, geleceğimiz olan, yarınlarımız olan güzel çocuklarımız için eğitim merkezlerimizi, kreşlerimizi arttırarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Ne güzel ki, sizler de bu pırıl pırıl çocuklarımızı, bize güvenerek teslim ettiniz, bu da bizim için bir gurur kaynağı. Ben çocuklarımıza destek veren öğrencilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesileye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Etkinlik miniklerin İzmir Marşı eşliğinde hazırladıkları gösteriyi sunmalarıyla sona erdi.

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