Minikler Yerli Malı Haftası'nda pazarcı oldu

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Gölcük Şirinköy Anaokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde pazar kuruldu. Pazarcı kılığına bürünen minik öğrenciler tezgahlarda getirdikleri meyve ve sebzeleri sattı.

Gölcük Şirinköy Anaokulu'nun bahçesinde Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde pazar kuruldu. Okul Müdürü Fatma Köroğlu ve sınıf öğretmeni Gamze Eroğlu nezaretinde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında pazarcı kılığına bürünen öğrenciler okul bahçesinde kurdukları tezgahlarda getirdikleri meyveleri sattı. 22 öğrenci tarafından tezgahlarda sattıkları 10 çeşit ürünleri tanesini 1 TL'den satarak tezgahlardaki ürünlerin tamamını bitirmeleri üzerine yaklaşık 100 TL para kazandı. Okul Müdürü Fatma Köroğlu, "Öğrencilerimiz Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında sınıf öğretmeni Gamze Eroğlu nezaretinden düzenledikleri etkinlik büyük beğeni topladı. Bunda da öğrencilerimizin para kazanmanın zorluklarını da bir nebze olsun öğrenmiş oldular." dedi.