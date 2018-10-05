Minikler sokak hayvanlarıyla buluştu

YALOVA’da Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde anaokulu miniklerini misafir etti.

Çiftlikköy Ragıp Naile Saraç Anaokulu’nun 45 minik anasınıfı öğrencisinin birçoğu ilk kez gördükleri Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım ve tedavi rehabilitesi alan yavru sokak köpekleriyle oynadı, onlara mama verdi.

Miniklerin barınak ziyaretinde onları Çiftlikköy Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Solmaz, Temizlik İşleri Müdürü Ali Kaplan, Veteriner Hekim Elif Gümüşalan ve belediye personeli karşıladı.

Sokak hayvanlarıyla ilgili bilgiler alan minik öğrenciler ardından gruplar halinde barınak içine girerek yavru sokak köpekleriyle bir araya geldi. Köpeklere mama ve su veren, onları kucaklarına alan miniklerin coşkusu görülmeye değerdi.

“TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde miniklerde hayvan sevgisini pekiştirmek ve sokak hayvanlarının bakım ortamlarını göstermek amacıyla böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Ragıp Naile Saraç Anaokulu Müdür Yardımcısı Sibel Çaça, “Belediyemizin bu konuda bizlere verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Miniklerimiz için çok güzel bir etkinlik oldu” diye konuştu.

Barış, Dostluk ve Sevgi sınıfları olmak üzere 3 sınıftan 45 minik öğrenciye ziyaretin ardından barınakta yiyecek ve içecek ikramı da Çiftlikköy Belediyesi tarafından yapıldı.

“SOKAK HAYVANLARIMIZA ÖNEM VERİYORUZ”

Çiftlikköy Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Solmaz, çocukların barınağa böyle anlamlı bir günde ziyaretlerinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, “Çiftlikköy Belediyesi olarak sokak hayvanlarına gereken önemi veriyoruz” dedi.

Solmaz, 1 veteriner hekim ve 2 personel ile birlikte 20 kulübe kapasitesi olan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde yavru ve yetişkin köpekler ayrı bölümlerde bakıma alındığını aktararak, “Rehabilitasyon merkezimizde hayvanlara kuduz aşısı, kısırlaştırma ve çip uygulaması gerçekleştiriliyor. Yaralı ve hastalıklı köpek ve kedilere de bakılıyor. Her zaman hayvanseverlerimizin ve hayvan dostlarımızın yanındayız. Bu vesile ile tüm hayvanseverlerimizin Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyoruz” diye konuştu.

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