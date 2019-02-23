Minikler satış yaptı

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde anaokulu öğrencileri pazarda tezgah açıp, sebze ve meyve sattı.

Demre Hacımusaoğlu Anaokulu'nun 60 öğrencisi, öğretmenleri Hatice Yıldırım, Didem Aydın ve Gamze Aslan'la birlikte, Demre Halk Pazarı girişinde alınan izinle tezgah açtı. Öğrencilerin aileleri, gönüllü olarak seralarında, bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyvelerden belirli miktarlarda okula getirdi. Öğretmen ve öğrenciler sebze ve meyveleri ayrıştırarak, paketledi ve pazara getirdi. Fiyatları veliler tarafından belirlenen sebze ve meyveler öğrenciler tarafından satıldı. Domates 3 liradan, kokteyl türü domates 5 liradan, kapya biber 8 liradan, dolmalık biber 10 liradan, portakal ve limon 3 liradan, yeşillikler ise 10 liradan alıcı buldu.

Yapılan projenin öğrencilere pazar kavramını, pazarın özelliklerini öğretmek olduğu belirtilirken, öğrencilere bölgede yetişen ürünleri tanıtmak, iletişim sağlayarak alışveriş kavramını öğretmek olduğu kaydedildi. Satışlardan elde edilen gelirle her öğrenciye bir dokuma tezgahı ve ışıklı masa alınacağı da belirtildi.

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