Minikler kıyasıya yarıştı

KONAK Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 'İlkokullar Arası Bebestad Atletizm Oyunları' büyük heyecana sahne oldu.

16 ilkokuldan 250 öğrencinin katıldığı oyunlar Konak Belediyesi'nin Halkapınar'da yapımını tamamladığı halı sahada gerçekleştirildi. İlköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin 5'er kişilik gruplar ile kızlı ve erkekli takımlar halinde yarıştığı müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. Öğrenciler, özel hazırlanan parkurda büyük bir mücadele örneği ortaya koydu. Engelleri bir bir aşarak dereceye girmek için kıyasıya mücadele eden minik sporcuları aileleri de yalnız bırakmadı. Çocukları pistte ter dökerken anne ve babaları da çocuklarına saha kenarından destek oldu. Heyecanlı anlara sahne olan şampiyonada öğrencilere gün boyu Konak Belediyesi tarafından çeşitli ikramlar yapıldı.

KUPALAR 18 NİSAN'DA

İlk etap elemelerinde kıyasıya mücadele eden 16 okul arasında 43 puanla Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu birinci oldu. Barbaros Hayrettin İlköğretim Okulu ise 42 puanla ikinci, Ali Fuat Cebesoy İlköğretim Okulu da 37 puanla üçüncülüğü elde etti. İlkokullar Arası Bebestad Atletizm Oyunları'nın ikinci etabı 18 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Aynı gün Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın da katılacağı törenle Halkapınar Spor Tesisi'nin de resmi açılışı yapılacak. Açılış sonrasında şampiyonada ilk üçe giren sporcular kupa ve madalyalarına kavuşurken, tüm katılımcılara da madalya verilecek.

İZMİR, ()

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