Minikler, kırmızı beyaz eğlencede buluştu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ADİLE Teyze Eğitim Kurumları'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 'Kırmızı-Beyaz Buluşma' adıyla etkinlik düzenlendi.

Antalya'da faaliyet gösteren Adile Teyze Eğitim Kurumu'ndaki 23 Nisan etkinliğine, kreşte eğitim gören 4- 6 yaş arası 50 çocuk katıldı. Kırmızı beyaz renklerin hakim olduğu elbiseler giyen çocuklar, palyaço eşliğinde 23 Nisan şiirleri okudu, ellerindeki bayrak ve ay yıldızlı balonlarla bayram yürüyüşü yaptı.

Bazı öğrencilerin Atatürk fotoğrafı baskılı tişörtler giyerek katıldığı etkinlikte, 'Ponçik' adlı palyaço, bayram şarkılarıyla minikleri coşturdu. Okul müdürü Duygu Akşen ve öğretmenlerin de kırmızı beyaz elbiseler giyerek eşlik ettiği minikler, gönüllerince eğlendi, bayram coşkusu yaşadı.

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