Minikler kaybolan meslekleri öğrendi

MERSİN, () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde SEV İlkokulu’nda düzenlenen Meslekler Fuarı, anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerinin küçük yaşta mesleklerle tanışma imkanı buldu. Ahşap oymacı, su kabağı işlemecisi, cereci ustaları ile birlikte ahşaptan heykel, çamurdan çanak çömlek, su kabağından abajur yaptı.

Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı Tarsus SEV İlköğretim Okulu örnek bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Okulda düzenlenen Meslekler Fuarı, anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerinin küçük yaşta hem çağımızın mesleklerini hem de kaybolmaya yüz tutan geleneksel meslekleri tanımalarını sağladı.

Meslekler Fuarı’nda kaybolmaya yüz tutan mesleklere de yer verilerek, öğrencilere minik yaşlardan itibaren bu değerlere sahip çıkması bilinci aşılandı. Fuara ahşap oymacı, su kabağı işlemecisi, terzi ve çanak çömlekçilik olarak bilinen cerecilik gibi birçok farklı geleneksel zanaat alanlarından ustalar katıldı. Yıllarını bu mesleklere adamış olan ustalar, öğrencilerin kendilerine yönelttikleri soruları detaylarıyla yanıtladı.

Öğrenciler ayrıca mesleğinin erbabı ustalarla birlikte örnek çalışmalar yaptılar. Minik elleriyle kimisi ahşaptan heykel oydu, kimisi çamurdan çanak çömlek yaptı, kimisi su kabağından abajur tasarladı. Böylece hem geleneksel mesleklerimize sahip çıkmanın önemini kavradılar hem de mesleklerle küçük yaşta tanışma imkanı yakaladı.

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