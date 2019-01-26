Minikler karne şenliğinde

İZMİR'de Konak Belediyesi yarıyıl tatiline giren öğrenciler için düzenlediği karne şenliği ilgi gördü. Karnelerini almalarının sevincini yaşayan ilk ve ortaokul öğrencileri, birbirinden renkli ve öğretici etkinlikler sayesinde doyasıya eğlendi. 31 Ocak'ta sona erecek ve katılımların ücretsiz olduğu şenlikte çocuklar hem tatilin keyfini çıkarıyor hem de yeni bilgiler öğrenerek kendilerini geliştiriyor.

Konak Belediyesi'nin Necdet Alpar Mask Müzesi'nde gerçekleştirilen 'Afrika Masalları ve Maskeleri' adlı etkinlikle başlayan ardından Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ile Gültepe Semt Merkezi'nde düzenlenen şenliklerin ilk haftası 25 Ocak Cuma günü Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle son buldu. 'İllüzyon/Köpük, Balon' gösterisinde illüzyonist Bilgehan Duman sahnede adeta çocukları büyüledi. Balon ve köpüklerle yapılan birbirinden renkli ve eğlenceli gösteri minikleri doyasıya eğlendirdi. İlk hafta etkinlikleri kapsamında ayrıca Göztepe Kent Kitaplığı'nda ve Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde 'Çevreci Çocuklar! Bez Çanta Atölyesi', Alsancak'taki Karikatür Müzesi'nde 'Stop Motion Atölyesi' ve Necdet Alpar Mask Müzesi'nde anlatımını eğitmen Nesrin Aslan'ın yaptığı 'Ortak Miraslarımız' adlı atölye çalışması çocuklarla buluştu.

İlk haftayı geride bırakan karne şenliğinin ikinci haftası da çocukları bekliyor. Şubadap müzik grubunun 29 Ocak Salı günü Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde vereceği konserle başlayacak Karne Şenliği kapsamında Şubadap Grubu ikinci konserini 30 Ocak Çarşamba günü Gültepe Semt Merkezi'nde, üçüncü konserini ise 31 Ocak Çarşamba günü Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde verecek. Ayrıca 30 Ocak Çarşamba günü Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde eğitmen Berna Güler Arslan'ın anlatımında 'Hikayeler ve Oyuncak Yapımı' adlı atölye gerçekleştirilecek. Konak Belediyesi'nin karne almanın mutluluğunu yaşayan çocuklar için düzenlediği karne şenliği 31 Ocak Perşembe günü Alsancak'taki İzmir Karikatür Müzesi'nde Stop Motion Atölyesi ve Göztepe Kent Kitaplığı'nda şair Özlem Tezcan Dertsiz'in 'Biraz Söz Biraz Yazı' adlı paneli ile sona erecek.

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