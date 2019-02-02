Minikler hem öğreniyor hem eğleniyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () – DÜZCE Çocuk Kulübü'nde düzenlenen Mutfak Sanatları Kursu'na anneleri ile birlikte katılan çocuklar hem el becerilerini geliştiriyor, hem de eğleniyor.

Düzce Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde açtığı Düzce Çocuk Kulübü değişik branşlarda kurslar düzenliyor. Okula giden ve el becerisi kazanmak isteyen yaşları 6 ile 8 arasında değişen çocukların devam ettiği kurslar kapsamında açılan mutfak sanatları kursunda çocuklara kek, tatlı, kurabiye yapımı öğretiliyor. Anneleri ile birlikte kursa katılan çocuklar, ilk derslerine kek yapmayı öğrendi. Usta öğreticiler aracılığı ile kek yapan çocuklar, "Kursta çok eğleniyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Kek yapmayı öğreniyoruz." dedi.