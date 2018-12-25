Minik aşçılar ekmeğine sahip çıkıyor

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de minik öğrenciler “Bayat Ekmeğimi Değerlendiriyorum Soframı Bereketlendiriyorum” projesi kapsamında bayat ekmeklerden yaptıkları tatlı, pasta ve börekleri satarak ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Merkez Suçluk İlköğretim Okulu 4 - B sınıfı Öğretmeni Ayşe Kurtbeyoğlu ve öğrencileri "Bayat ekmeğimi değerlendiriyorum soframı bereketlendiriyorum" projesi başlattı. Öğrenciler aileleriyle birlikte evde bulunan bayat ekmeklerden tatlı, pasta ve börekler yaptı. Yaptıkları tatlı, pasta ve börekler ise satarak elde ettikleri paraları ihtiyaç sahiplerine yardım için kullandı. Minik çocuklar ise bayat ekmeklerden pasta tatlı yaparken çektikleri videoları farkındalık oluşturmak için sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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